وزير التجارة يشدد على “الرقابة” في عمل المطاحن الأهلية

2021/04/23 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد وزير التجارة، علاء الخفاجي، اليوم الجمعة، على أهمية “الرقابة” في عمل المطاحن الأهلية، لضمان سلامة الطحين المجهز.وذكر بيان لإعلام وزارة التجارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “في إطار استمرار […]

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