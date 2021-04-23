رئيس مجلس النواب يستضيف شيوخ القبائل في الأنبار

2021/04/23 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استضاف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، شيوخ القبائل في محافظة الأنبار.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستضيف شيوخ القبائل في الأنبار”.

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