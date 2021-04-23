الصحة تتعاقد لشراء ملايين الجرعات من لقاح اميركي

2021/04/23 | 21:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، التعاقد مع شركة "فايزر" لتوريد أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى موقع NRT نسخة منه، اليوم (23 نيسان 2021)، إن "الوزير حسن التميمي أكد التعاقد على اربعة ملايين ونصف جرعة اضافية من اللقاح مع شركة فايزر".

وأشارت الى ان وجود ثلاث لقاحات معتمدة لدى منافذ وزارة الصحة في العراق وهي (فايزر وسينوفارم واسترازينكيا).

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