التربية النيابية توصي بالتعاقد مع المحاضرين بأثر رجعي

2021/04/23 | 21:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أوصت لجنة التربية النيابية، الجمعة، بأن يكون التعاقد مع المحاضرين بأثر رجعي.

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