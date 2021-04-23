وفد رياضي رفيع يصل الإمارات لدعم ملف استضافة خليجي 25 في البصرة

2021/04/23 | 21:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، وصول وفد عراقي رفيع الى الإمارات لدعم ملف استضافة خليجي 25 في البصرة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وصل إلى الامارات برفقة محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان وامين السر محمد فرحان لدعم ملف خليجي 25 في البصرة".

واضاف البيان انه" كان في استقبالهم وزير الدولة لريادة الاعمال والمشاريع رئيس هيئة الرياضة في دولة الامارات العربية المتحدة احمد بن عبد الله الفلاسي".

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