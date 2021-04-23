وزير التجارة يوجه بتشكيل لجان خاصة لتقييم عمل المطاحن وتطوير آلياتها

2021/04/23 | 21:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير التجارة، علاء الجبوري، الجمعة، بتشكيل لجان خاصة لاعتماد معايير تعتمد في تقييم عمل المطاحن وتطوير اليات العمل فيها.وذكر بيان للوزارة، نقله الناطق الرسمي لها، أنه “في إطار استمرار المتابعة اليومية لعمليات تجهيز مفردات البطاقة التموينية للوجبة الرمضانية الثانية والتدقيق بنوعيتها، تفقد وزير التجارة علاء الجبوري اليوم، عددا من المطاحن الاهلية في […]

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