ارتفاع نسبة الشفاء بكورونا في خورماتو

2021/04/23 | 21:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أصابات كورونا في خورماتو اليوم الجمعة أنخفاضا جديدا بين المواطنين فيما أرتفعت نسبة الشفاء حتى وصلت الى 44 حالة.

وقال الدكتور فوزي زنكنة مدير مستشفى الجمهوري في خورماتو في تصريح خاص لـ PUKmedia بأن الأصابات التي رصدتها الجنة الطبية الخاصة بوباء كورونا في خورماتو وأطرافها وصلت الى 30 حالة فيما ازادت حالات الشفاء.

وأضاف: أن مؤشر التعافي بدأ يرتفع تدريجيا على صعيد المنطقة، وهذا يدل على التزام المواطنين بالأرشادات والتوجيهات التي تصدر من اللجنة الخاصة بالوباء ولا يوجد أي حالة وفاة بسبب الوباء منذ أكثر من شهر تقريبا.

PUKmedia/ عمر اواره

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