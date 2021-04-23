2021/04/23 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني السعال الجاف، والحمى، وفقدان لحاسة الشم أو التذوق، كانت هذه هي الأعراض الشائعة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنها تغيرت الآن مع ظهور موجودة جديدة للفيروس التاجي في مصر.ووفقا لما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موجة كورونا الثالثة بمصر تكشف أعراضاً جديدة للفيروس المركز الخبري الوطني.

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