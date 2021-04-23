أمانة مجلس الوزراء تعلن موقف ’بناء المدارس’ في ذي قار بالتفصيل

2021/04/23 | 21:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، التقرير الخاص بالأداء العام لتنفيذ مشاريع المباني المدرسية في محافظة ذي قار.

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وذكر بيان صدر عن الأمانة تلقى "ناس" نسخة منه (23 نيسان 2021) أنه "يشير تقرير فريق المتابعة المشكل في الأمانة العامة إلى الموقف بشأن إنجاز المدارس في محافظة ذي قار والتي حددت من خلاله أسماء الشركات المنفذة وأسماء المدارس تقابلها نسب الإنجاز لكل مدرسة".

وأضاف، أنه "بلغ عدد المدارس التي تنفذها شركة كوبر جيس تسع مدارس أُنجِزت منها مدرستان في وقت سابق، فيما أنجزت الشركة وبشكل كامل خلال الفترة الحالية مدرستي الفداء (٢) والإسكان الصناعي (١) في مدينة الناصرية، وما زالت الأعمال مستمرة لإنجاز المتبقي من المدارس وبنسب إنجاز متفاوتة".

وتابع، أنه "أدرج التقرير، أيضًا، موقف المدارس التي تنفذها شركة سعد للمقاولات والبالغة (١٢) مدرسة أنجزت منها مدرستان في وقت سابق والأعمال مستمرة لإنجاز خمس مدارس أخرى توزعت في مناطق (الناصرية، والفضيلية، والعكيكة)، وسيتم المباشرة بتنفيذ المتبقي منها في وقت لاحق".

واختتم الفريق تقريره، وفقاً للبيان، "بموقف المدارس التي تنفذها شركة أنوار سورى والبالغ عددها (٥٢) مدرسة أنجزت منها (١١) مدرسة، و ستقوم بإنجاز ست مدارس أخرى بشكل كامل في الأول من آيار المقبل ٢٠٢١، وهي (اليرموك في سوق الشيوخ، والتآزر والكليني في الفهود، والنصر في النصر والخماسي في قلعة سكر)، كما بلغت نسبة إنجاز مدرسة البداء في سيد دخيل ٩٠%، وما تزال الأعمال مستمرة لإنجاز ست مدارس أخرى".

ولفت إلى أنه "سجلت المتابعات توقف إنجاز (٢٨) مدرسة، ضمن العقد الخاص بشركة (أنوار سورى)".

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