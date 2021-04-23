بايدن وإردوغان يتفقان على عقد لقاء

2021/04/23 | 21:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي 2019، صوّت مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي على استخدام تسمية إبادة جماعية في قرار رمزي.

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