2021/04/23 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن امين بغداد، علاء معن، اليوم الجمعة، المباشرة بحملة تطوير شاملة لشارع الصناعة الموازي للجامعة التكنولوجية وسط بغداد .وذكر بيان للأمانة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “امين بغداد اطلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمين بغداد يعلن المباشرة بحملة تطوير شاملة لشارع حيوي وسط العاصمة المركز الخبري الوطني.

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