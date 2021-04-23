توصية نيابية بشأن المحاضرين المجانيين

2021/04/23 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوصت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، بأن يكون التعاقد مع المحاضرين بأثر رجعي.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري، للوكالة الرسمية، إن “لجنة التربية النيابية تتابع مع وزارة التربية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل المحاضرين الى عقود واطلاق التخصيصات المالية التي تم تخصيصها في موازنة 2021”.

وأشار إلى أنه “بما أن السنة المالية تبدأ من 1 /1 وتنتهي في 31/ 12 فإن لجنة التربية النيابية طالبت وزارة التربية بأن يكون التعاقد بأثر رجعي من 1 / 1 / 2021 لضمان الحقوق المالية للمحاضرين التي تم تخصيصها لهم في موازنة العام الحالي”.

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