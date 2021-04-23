اعتقال متهمين بحوزتهما 27 ألف حبة كبتاجون و 16 كيلو حشيشة في الانبار

2021/04/23 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في محافظة الانبار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “قسم مكافحة المخدرات في محافظة الانبار ألقى القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وضبطه بالجرم المشهود وبحوزته (27000 ) سبع وعشرون الف حبة مخدرة من نوع كبتاجون”.

وأشار البيان إلى، أن “مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على متهم آخر بتجارة المواد المخدرة وضبطه بالجرم المشهود وبحوزته (16 كيلو) ستة عشر كيلو من مادة الحشيشة المخدرة”.

وأكدت، أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”.

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