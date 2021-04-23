نائب يحدد سبب تعطيل جلسات البرلمان وعدم انعقادها

2021/04/23 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص حدد النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، اليوم الجمعة، سبب تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي من خلال عدم تحقيق النصاب القانوني لعقد أي جلسة.وقال الزجراوي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الوبائي بسبب فيروس كورونا اثر بشكل كبير على حضور النواب للبرلمان، خصوصا وان هناك عددا من النواب مازالوا تحت تأثير الاصابة".وأضاف أن "تأجيل الجلسات لا تقف خلفها أي أغراض سياسية"، مبينا أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد اي موعد جديد لعقد الجلسة القادمة".وكانت النائب في البرلمان منار الشديدي، أكدت الخميس (22 نيسان 2021)، أن البرلمان لم يتمكن من عقد جلسته ، بسبب غياب عدد كبير من النواب.وقالت الشديدي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عدداً كبيراً من النواب لم يحضر لمبنى المجلس بسبب وفاة النائب عدنان الأسدي ومشاركتهم في مراسم تشييعه".وأخفق مجلس النواب امس، بعقد جلسته الأولى في الفصل التشريعي الأخير للدورة النيابية الحالية، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.

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