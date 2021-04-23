علقا على قصف المطار واتفاق سنجار.. أربيل و واشنطن تعبران عن قلقهما من محاولات تقويض الانتخابات المقبلة

2021/04/23 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةعبرا رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني ووزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، اليوم الجمعة (23 نيسان 2021)، خلال اتصال هاتفي بينهما عن قلقهما من محاولات تقويض الانتخابات المقبلة في اشارة الى حادثة قصف نطار اربيل .وذكر بيان لرئاسة حكومة الاقليم تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً مطولاً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى فيه بحث عدد من القضايا والقلق ذات الاهتمام المشترك".وبحسب البيان، ادان الجانبين بشدة "هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد إقليم كوردستان والقواعد العراقية وقوات التحالف الدولي"، مبينا انه "جرى الاتفاق على الحاجة المستمرة لقوات التحالف الدولي في البلاد ودعم البيشمركة والقوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش".واضاف ان "البارزاني اطلع بلينكن على الإصلاحات الحازمة التي تجريها حكومة إقليم كوردستان، والتي قد أسهمت في زيادة إيراداتها عبر تحقيق المزيد من الشفافية في المالية العامة"، حاثاً بلينكن على "توسيع نطاق المساعدات الفنية والدعم الاقتصادي لحكومة إقليم كوردستان، وتشجيع الاستثمار الأمريكي في القطاع المصرفي". واكد البيان ان "الطرفين اتفقا على ضرورة رص الصفوف وتعزيز الوحدة بين القوى السياسية الكردستانية، مرحبين بـ"إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية".واعرب الطرفان عن "قلقهما من محاولات الجماعات المنفلتة لتقويض هدف مشترك لحكومة إقليم كوردستان والعراق والمجتمع الدولي، والمتمثل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلى جانب محاولاتها تقويض الشراكة بين حكومة إقليم كوردستان والعراق والولايات المتحدة"، بحسب البيان.وقال رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني وفقا للبيان ان "حكومة إقليم كوردستان تتوقع أن تبدأ بغداد في إرسال المستحقات المالية بأقرب وقت ممكن"، مجدداً "التزام حكومته بقانون الموازنة". ودعا البارزاني وزير الخارجية الأمريكي الى "المساعدة في توفير المناخ السياسي الملائم لكل من أربيل وبغداد لتنفيذ قانون الموازنة وحل المشاكل العالقة الأخرى، وحث الوزير على التدخل شخصياً لضمان حصول إقليم كوردستان على حصة عادلة ومنصفة من القروض الدولية للعراق".وبشان اتفاق سنجار لفت البارزاني الى "حواره المتواصل مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة عراقيين آخرين بعد الاتفاق".

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