2021/04/23 | 22:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلَ، مساء اليوم الجمعة، إلى الإمارات العربية المتحدة الوفد العراقي المتمثل بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان والأمين العام محمد فرحان، وذلك ضمن جولة الوفد العراقي إلى دول الخليج لدعم ملف خليجي 25 قبل الإعلان عن القرار الرسمي للاتحاد الخليجي يوم الاثنين المقبل.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الاتحادية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان رئيس الاتحاد الإمارات لكرة القدم في إمارة عجمان، راشد بن حميد النعيمي، استقبلَ اليوم عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي والوفد المرافق له.

واضاف، ان اللقاء حضره مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق في الامارات، وحميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة الاتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الخليجي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد .

واشار البيان الى ان اللقاء بحث عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها ملف البصرة لاستضافة دورة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، وقدرة العراق على استضافة العرس الخليجي، خصوصاً أن الجماهير العراقية متعطشة لرؤية الاشقاء في أرض الفيحاء.

وتابع البيان، انه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية في قطاعي الرياضة في البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص.



كما أشاد الطرفان باتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والعراقي لكرة القدم التي تهدف إلى تطوير اللعبة في البلدين.

PUKmedia اعلام وزارة الشباب

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد عراقي يصل الإمارات لبحث مسألة دعم ملف خليجي 25) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد عراقي يصل الإمارات لبحث مسألة دعم ملف خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).