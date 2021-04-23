أحلام... نصٌّ شعري. - مديح الصادق

2021/04/23 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق على مفارقِ الطُرقاتِوحيثُ خلَّفَ العاشقونَ نقوشاًوما بعدَ طقوسِهم تبقّىوما مِن أحلامِهم مُدناً شيَّدوا لم يبقَ مِنها سوىهياكلَ فوقَ الرمالِ قد بنَواوواهٍ مِن خيوطِ الذكرياتِعلى الحوائطِ التي بِها احتمَيناخِشيةَ عينِ حاسدٍ، ومَنْلا يرتضي الحبَّ لمَنْ هُم مثلُناوذاكَ الذي يرى الحبَّ نوعاًمن ذنوبٍ وموبقاتِعلى ما تبقّى من وريقاتِ دفاتريوما بدمِ الشرا ......





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