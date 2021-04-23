برئاسة درجال .. الوفد العراقي يلتقي اتحاد الإمارات لكرة القدم في إمارة عجمان

2021/04/23 | 22:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

التقى الوفد العراقي، برئاسة وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في إمارة عجمان، بهدف دعم استضافة العراق لخليجي 25.

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وذكر بيان صدر عن وزارة الشباب والرياضة، تلقى "ناس" نسخة منه (23 نيسان 2021) إنه "وصل الجمعة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الوفد العراقي المتمثل بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان والأمين العام محمد فرحان، وذلك ضمن جولة الوفد العراقي إلى دول الخليج لدعم ملف خليجي 25 قبل الإعلان عن القرار الرسمي للاتحاد الخليجي يوم الاثنين المقبل".

وأضاف أنه "استقبلَ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم في إمارة عجمان، عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي والوفد المرافق له".

وحضرَ اللقاء وفق البيان، "سعادة مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق في الامارات، وحميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة الاتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الخليجي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد".





وبحثَ اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها ملف البصرة لاستضافة دورة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، وقدرة العراق على استضافة العرس الخليجي، خصوصاً أن الجماهير العراقية متعطشة لرؤية الاشقاء في أرض الفيحاء.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية في قطاعي الرياضة في البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص.



كما أشاد الطرفان باتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والعراقي لكرة القدم التي تهدف إلى تطوير اللعبة في البلدين.

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