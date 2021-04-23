كهرباء الجنوب توضّح سبب الانقطاع الأخير بالطاقة

2021/04/23 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني حددت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الجمعة، سبب الانقطاع الأخير بتجهيز الطاقة الكهربائية، فيما أكدت أن التخصيصات المالية التي اقرت ضمن الموازنة لم تصل حتى اللحظة.وقال مدير الاعلام […]

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