2021/04/23 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الجمعة، عن تفاصيل لقاء عراقي-إماراتي رفيع لبحث استضافة خليجي 25 في محافظة البصرة.وقال درجال، عبر منشور على حسابه بموقع فيسبوك، وتابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاء عراقي إماراتي رفيع لبحث استضافة خليجي 25 بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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