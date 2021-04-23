2021/04/23 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صد تعرض داعشي وإستشهاد مدني ومنتسبّين بتفجير في ديالى الإستخبارات تكشف مخططاً لإستهداف المطار والمنطقة الخضراء بغداد – الزمان اوضحت وثيقة سرية لمديرية الاستخبارات العسكرية، عن نية ما وصفته بجماعات خارجة عن القانون باستهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها (الزمان) امس (وجود نوايا لتلك الجماعات بشن […]

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