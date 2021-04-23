2021/04/23 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا : رصد 46 وفاة وإصابة 8017 حالة الصحة تتعاقد مع فايزر لشراء نحو 4 ملايين جرعة بغداد – ياسين ياس أعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، التعاقد مع شركة فايزر الامريكية على أربعة ملايين و500 الف جرعة اضافية من لقاحها المضاد لفايروس كورونا.وقال التميمي في تصريح تابعته (الزمان) امس […]

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