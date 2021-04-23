2021/04/23 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني للإمارة: الإقليم مستعد للتعاون وزيادة إنتاج الكهرباء اربيل – فريد حسن اكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ، ان العراق غني بالموارد واستثمارها بالشكل الصحيح ، ينعكس ايجابا على حياة المواطنين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل وزير الكهرباء الاتحادي ماجد حنتوش الامارة ، وناقشا خلال اللقاء الذي جمعمها […]

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