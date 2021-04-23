2021/04/23 | 22:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البارزاني للإمارة: الإقليم مستعد للتعاون وزيادة إنتاج الكهرباء اربيل – فريد حسن اكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ، ان العراق غني بالموارد واستثمارها بالشكل الصحيح ، ينعكس ايجابا على حياة المواطنين.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل وزير الكهرباء الاتحادي ماجد حنتوش الامارة ، وناقشا خلال اللقاء الذي جمعمها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني للإمارة: الإقليم مستعد للتعاون وزيادة إنتاج الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل وزير الكهرباء الاتحادي ماجد حنتوش الامارة ، وناقشا خلال اللقاء الذي جمعمها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني للإمارة: الإقليم مستعد للتعاون وزيادة إنتاج الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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