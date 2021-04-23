دراسة تكشف أضرارا صحية بالغة للنوم أقل من 6 ساعات يوميا

2021/04/23 | 22:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت دراسة حديثة عن أضرار صحية بالغة تصيب من ينامون يوميا أقل من 6 ساعات.وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة Nature Communications، هذا الأسبوع، فإنك حال حاولت تقليص عدد ساعات نومك لإنجاز المزيد من الأشياء فأنت في الواقع تؤذي عقلك على المدى الطويل وقد تؤدي به إلى حالة من الخرف في المستقبل.ووجد معدو […]

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