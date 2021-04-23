سحب قرعة بطولة كأس العرب قطر ٢٠٢١ الثلاثاء المقبل

2021/04/23 | 22:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا الثلاثاء المقبل، 27 أبريل، بالعاصمة القطرية الدوحة قرعة بطولة كأس العرب FIFA ٢٠٢١™، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري، أي قبل نحو عام من استضافة البلاد لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

وستقام مراسم القرعة في تمام التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، وبحضور محدود تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

ويشارك في منافسات البطولة 23 منتخباً عربياً، وتقام مبارياتها في ستة من استادات مونديال قطر 2022، وقد استضاف عدد من هذه الاستادات مباريات ضمن بطولات استضافتها دولة قطر في الآونة الأخيرة، بينما يشهد البعض الآخر المراحل النهائية من أعمال البناء.

وتضم قائمة الفرق المشاركة منتخبات قطر، البلد المستضيف، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

ومن المقرر الإعلان لاحقاً عن تفاصيل أكثر حول نظام البطولة وجدول المباريات.

يشار إلى أن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ تعد فرصة مثالية لاختبار العمليات التشغيلية والمرافق قبيل منافسات النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر، والذي سيشهد بعدها بعام نهائي بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

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