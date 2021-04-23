وزير التجارة يوجه بتشكيل لجان خاصة لتقييم عمل المطاحن وتطوير آلياتها

2021/04/23 | 22:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وجه وزير التجارة، علاء الجبوري، الجمعة، بتشكيل لجان خاصة لاعتماد معايير تعتمد في تقييم عمل المطاحن وتطوير اليات العمل فيها.

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