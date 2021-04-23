بحادث مروري.. مصرع 7 اشخاص في ميسان

2021/04/23 | 22:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ لقي سبعة اشخاص مصرعهم، الجمعة، إثر حادث مروري مروع في محافظة ميسان جنوبي البلاد.وقال مصدر أمني، إن “سبعة أشخاص لقوا مصرعهم إثر حادث مروري مروع في منطقة البتيرة بمحافظة ميسان”.وأضاف أن “الشارع في المنطقة يسمى بـ(شارع الموت) لكثرة المطبات التي يحويها”.

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