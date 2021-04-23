فريق من اعلام الاتحاد الوطني يشارك بالذكرى السنوية لابادة الأرمن

2021/04/23 | 22:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل فريق من اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني الى يريفان عاصمة ارمينيا، للمشاركة في الذكرى السنوية الـ 106 لابادة الاردمن.

وقال هيمن مام رش رئيس منظمة بين الكورد والارمن لـ PUKmedia، انه وعلى غرار السنوات السابقة سيتم يوم الـ 24 من شهر نيسان باجراء زيارة الى المقابر الجماعية للارمن في مدينة يريفان للمشاركة في احياء الذكرى.

واضاف، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني كان على الدوام داعما ومساعدا للشعب الارميني، مبينا ان هذا العام وعلى الرغم من جائحة كورونا الا ان خطواته نحو تقديم الخدمة مستمرة.

وتمر هذه الايام 106 اعوام على مجازر ارتكبت بحق الارمن، هذا وستتم يوم غد السبت ادانة لتلك الجرائم والمجازر بحضور ضيوف من دول عدة وجماهير شعب ارمينيا.

PUKmedia خاص

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