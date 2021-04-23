أناشيد الغربة ،،،،،،،، - منصور الريكان

2021/04/23 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منصور_الريكان على متن ظل نهاراتنا الأسى وغربة من أناشيدها الرائعةْتناوبني مطراً من الذكرياتْوكلما تمسدني تنوح من وهنها أدرت خراج الليالي الملاحْسئمت انتظاري لباحة المجد ممهور بالغربة الداكنةْأوا أسفي على عاشقة من رمادْأنا من تجاويف ظل المطرْأنتظرْ ،،،،،،،،وقمت أحدق بالراحلينْوكل الخواطر تناوبها عاشق من ندىالغرابة مما تسرب من غدٍ ملّه العويلْويسمو خراباً بوهم ليلْ< ......





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