2021/04/23 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبات بوقف عرض أعمال العنف في الفضائيات برنامج مقالب يذكّر بإنتهاكات تنظيم داعش يثير تحفظات { بغداد (أ ف ب) – عاد تنظيم داعش إلى الواجهة في العراق من خلال برنامج كاميرا خفية يثير الكثير من الانتقادات، وتتلخص فكرته بإيهام فنان أو رياضي مشهور بأنه وقع رهينة التنظيم المتطرف، قبل أن يتم إنقاذه.وعلى الرغم من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنامج مقالب يذكّر بإنتهاكات تنظيم داعش يثير تحفظات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برنامج مقالب يذكّر بإنتهاكات تنظيم داعش يثير تحفظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).