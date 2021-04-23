2021/04/23 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوري الأمريكي للمحترفين أنتيتوكونمبو يتعملق أمام سيكسرز وعودة خجولة لديفيس مع ليكرز { لوس انجليس – (أ ف ب) – “تعملق” اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيله 27 نقطة وأضاف 16 متابعة و6 تمريرات حاسمة، ليقود فريقه ميلووكي باكس لحسم قمة المنطقة الشرقية بفوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المتصدر 124-117 الخميس، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.[…]

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