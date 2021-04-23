2021/04/23 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوري السوبر: تراجع أسهم مانشستر يونايتد ويوفنتوس في الأسواق المالية لينغارد كاد الإعتزال بسبب إضطرابات عقلية { لندن-(أ ف ب) – أقرّ لاعب الوسط الدولي الانكليزي جيسي لينغارد انه كاد يعتزل كرة القدم بسبب اضطرابات عقلية قبل أن تتم إعارته من مانشستر يونايتد إلى وست هام حيث استعاد مستواه الذي ظهر به مع منتخب “الأسود […]

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