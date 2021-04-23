صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1811 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/23 | 22:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1811 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 1232 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1811 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-

– 1232حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع الرصافة 97 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع بغداد جديدة 59 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع النهروان 217 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع الصدر 159 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الاول 198 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الثاني 139 حالة من خلال الرصد الوبائقطاع الشعب 363 حالة من خلال الرصد الوبائي .– 579حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية113 99 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و 38 و 19 و 61 و6 و 7 / شركة الكهرباء / حي الامانة / الجوار / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 6 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 556 / 519 4 حالات في منطقة الرياض19حالة في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / 502 / ساحة بيروت / 510/ 50843حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 34121حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى21حالة في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة .16حالة في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 22120حالة في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ الضباط / 312 / شارع 20 / 310 2417 19حالة في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 / 901 / 911 / 91027حالات في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754 .63 81حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / الزراعي / شارع / 715 .36 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 39.24حالة في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751 / السوق .41حالة في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 9643حالات في منطقة الحرية محلة 729 / 730 .4حالات في منطقة الدورة محلة 840 / 808 .5حالات في حي القاهرة محلة 316 / 317 .15 حالة في منطقة الضباط14 حالة في منطقة الزوية4 حالات في منطقة الكاظمية ومثلها في الرشاد4 حالات في منطقة الفضلية ومثلها في المعامل7 حالات في منطقة الطالبية19 حالة في منطقة الكرادة14 حالة في منطقة المشتل16 حالة في منطقة المستنصرية13 حالة في منطقة الضباط11حالة في منطقة الغدير محلة 710 / 711 .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 136563 توفي منهم 1618 للاسف فيما اكتسب الشفاء 121594 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 13351”.

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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