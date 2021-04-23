مذكرة قبض بحق مواطن انتقد تحالف الصدر

2021/04/23 | 23:00 - المصدر: NRT عربية

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اصدرت محكمة في كربلاء، الجمعة، مذكرة قبض بحق المواطن "ميثم علي" الذي انتقد عمل "رياض المسعودي" عضو تحالف سائون بزعامة مقتدى الصدر عبر فيس بوك.

وقال المسعودي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (23 نيسان 2021)، ان "المدعو (ميثم علي) لم ينتقد وانما وجه السب والشتم لي، لذلك قمت برفع دعوى قضائية ضده".

وكان النائب عن تحالف سائرون "رياض المسعودي" قد رفع في وقت سابق دعوى قضائية ضد المواطن "ميثم علي عبد" بسبب تعليق الاخير على منشور في فيس بوك انتقد اداء النائب رياض المسعودي في البرلمان.

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