خلية الازمة تعلق على وضع كورونا والتوجه الى الحظر الكلي

2021/04/23 | 23:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو خلية الازمة غايب العميري، الجمعة، عدم وجود اي توجه للحظر الكلي، مشيرا الى ان الوضع الحالي لكورونا في العراق حرج جدا.

وقال العميري في تصريح خاص لموقع NRT عربية، انه "فيما يخص الوضع الوبائي بالعراق فالوضع حاليا حرج جدا، بسبب تزايد عدد الاصابات و الوفيات في الايام الاخيرة".

واضاف، فيما يخص القرارات الجديدة، هو الالتزام بالاجراءات الوقائية وحث الناس على اخذ اللقاحات المتوفرة حاليا في جميع المستشفيات والمراكز الصحية".

واوضح، "اعتقد ان هذه الاجراءات هي الاهم للحد من انتشار الفايروس والمسؤلية لا تقع عل وزارة الصحة والحكومة فقط، بل انها مسولية تكاملية تتحملها جميع الشرائح وجميع الفئات ومؤسسات الدولة منَ اجل الالتزام بالاجرائات الوقائية".

وتابع، ان "اخذ اللقاح من الامور المهمة التي تساعد على الحد من انشار الفايروس،" مؤكدا ان اجراءات الحظر باقية كما معمول به الان وليس هناك توجه للحظر الكلي في هذه المرحلة".

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