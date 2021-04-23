2021/04/23 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة، إنجاز أول مراحل خطة إحتواء جفاف الحدود شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة، مازن الخزاعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كوادر وزارة الموارد المائية أنجزت حفر 3 ابار ارتوازية قرب مشروع الاسالة المركزية في مندلي بعمق يصل الى اكثر من 70م لكل بئر، وهي اول وجبة تنفذ ضمن خطة احتواء جفاف الحدود الذي تبنته الوزارة".

واضاف الخزاعي، ان "حفر اخر بئر من مجموعة للابار سيتم في مناطق اخرى من مندلي وقزانية من اجل توفير كميات اضافية من المياه تحسبا لاي ازمة جفاف حادة تحصل مع قرب دخول موسم الصيف"، مؤكدا ان "الهدف من الابار ادامة عمل محطات الاسالة لتامين مياه الشرب وبقية الاستخدامات للاهالي".

واشار الى ان "70% من ناحية مندلي وقزانية تعتمد بالاساس على ايرادات الابار الارتوازية في مواسم الجفاف الحاد منذ سنوات طويلة لكن الموسم الحالي مختلف في ظل تفاقم ازمة المياه بعد انقطاع اغلب الايرادات القادمة من وادي حران الحدودي".

وتعاني مناطق الحدود شرق ديالى من ازمة جفاف حادة لاسباب متعددة ما دفع وزارة الموارد المائية الى اعتماد خطة احتواء الجفاف عبر اليات حفر الابار الارتوازية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن إنجاز أول مراحل خطة احتواء “جفاف الحدود”) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن إنجاز أول مراحل خطة احتواء “جفاف الحدود”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).