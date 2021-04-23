بمشاركة العراق.. سحب قرعة بطولة كأس العرب الثلاثاء المقبل

2021/04/23 | 23:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، الثلاثاء المقبل، موعدا لاجراء قرعة البطولة بمشاركة المنتخب الوطني.وتستضيف دار الأوبرا في الحي الثقافي كتارا الثلاثاء المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة قرعة بطولة كأس العرب FIFA ٢٠٢١، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري، أي قبل نحو عام من استضافة البلاد لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.وستقام مراسم القرعة في تمام التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، وبحضور محدود تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كوفيد-19. ويشارك في منافسات البطولة 23 منتخباً عربياً، وتقام مبارياتها في ستة من استادات مونديال قطر 2022، وقد استضاف عدد من هذه الاستادات مباريات ضمن بطولات استضافتها دولة قطر في الآونة الأخيرة، بينما يشهد البعض الآخر المراحل النهائية من أعمال البناء.وتضم قائمة الفرق المشاركة منتخبات قطر، البلد المستضيف، والعراق والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

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