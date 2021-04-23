الهنود يستغيثون لإنقاذهم من “جحيم كورونا”

2021/04/23 | 23:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هرع الناس في جميع أنحاء الهند إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.وأرسلت العائلات والأصدقاء وحتى المستشفيات في الهند، مناشدات يائسة، للمساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تكافح البلاد للتصدي لجائحة جديدة من فيروس كورونا.ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، أغرقت نداءات الأسرة للمستشفيات والأوكسجين والبلازما، مواقع […]

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