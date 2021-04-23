البنتاغون يدعو روسيا لوقف استفزازتها على حدود أوكرانيا

2021/04/23 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، روسيا إلى وضع حد لاستفزازاتها واحترام سيادة أوكرانيا، وفق ما أفاد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي.

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