ارتفاع الأسعار كارثة على الفقراء وأصحاب الدخل الضعيف - مصطفى محمد غريب

2021/04/23 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب الطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة والكادحة وأصحاب الدخل الضعيف هي التي تدفع اكثر فأكثر من قوتها اليومي ضريبة الغلاء بسبب ارتفاع الأسعار وقضايا أخرى تلازم السياسة العشوائية والاستغلالية وهيمنة القوى صاحبة القرار والقوة المالية المهيمنة على الحكم والاقتصاد التي تستفيد من ارتفاع الأسعار لزيادة أرباحها وكسبها اللامشروع، ارتفاع الأسعار المستمر في العراق عبارة عن ظاهرة مزمنة لازمت معيشة أكثرية المواط ......





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