وزير الاتصالات لـNRT: حقل المنصورية سيدخل ديالى في حقبة جديدة

2021/04/23 | 23:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد وزير الاتصالات، اركان الشيباني، الجمعة، ان حقل المنصورية الغازي سيدخل ديالى في حقبة جديدة لتكون من المحافظات المهمة على مستوى العراق.

وقال الشيباني في تصريح لـNRT اليوم، (23 نيسان 2021)، "كانت لدينا اجتماعات عديدة مع وزير النفط بخصوص حقل المنصورية الغازي، وتمت احالته إلى شركة سينوك الصينية".

وأوضح الوزير، ان هذا الحقل "سيعطي زخما كبيرا للغاز، حيث اننا نستورده من دول الجوار، إيران وغيرها"، مشيرا إلى ان "الغاز العراقي كبير، وان حقل المنصورية يعد أكبر حقول ديالى الستة".

وبين الشيباني، ان "الاحالة كانت يوم 20 من الشهر الحالي، وسيوفر فرص عمل كبيرة اثناء فترة التنقيب من الحراسة وتوفير الخدمات وغيرها، بالاضافة إلى فرص العمل اثناء مرحلة التشييد والانتاج".

وأكد ان العمل "سيدخل ديالى في حقبة جديدة لتكون من المحافظات المنتجة للنفط والغاز، وتكون مشمولة بالبترودولار الذي تستفيد منه المحافظات الجنوبية".

وأضاف، "عملنا مع محافظ ديالى والادارة المحلية لانجاح العمل بمراحل الاحالة، وبعد التوقيع، نتوقع ان تشهد ديالى انتقالا كبيرا لتكون من المحافظات المهمة على مستوى العراق".

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