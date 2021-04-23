قتلى وجرحى بهجوم لداعش على نقطة أمنية في ديالى

2021/04/23 | 23:31 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر أمني في ديالى، الجمعة، بمقتل مدني وإصابة شرطي بهجوم شنه عناصر تنظيم داعش على نقطة أمنية في ديالى.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (23 نيسان 2021)، ان "عناصر داعش هاجمت نقطة أمنية للشرطة في اطراف قرية الهاشميات شرقي ناحية هبهب شمال غربي بعقوبة".

وأضاف، ان "الهجوم أسفر عن مقتل مدني وإصابة جندي"، مبينا ان "حالته خطيرة".

وتابع، أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم".

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