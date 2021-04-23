صحة ديالى تحدد المناطق الأكثر خطورة بالاصابات بفيروس كورونا في المحافظة- عاجل

2021/04/23 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى حددت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الجمعة، المناطق الأكثر إصابة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال مدير إعلام الصحة، فارس العزاوي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "قضاء الخالص والقرى التابعة له من اكثر الوحدات الإدارية تضررا بفيروس كورونا والاعلى في معدلات الإصابة، الامر الذي دفع الجهات المختصة إلى تقليص الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية بنسبة 25% في خطوة استثنائية هي الاولى من نوعها على مستوى ديالى".وأضاف أن "الموقف الوبائي في ديالى خطر جدا ووصل إلى مرحلة مثيرة للقلق بعد ارتفاع غير مسبوق في معدلات الاصابة اليومية التي زدات عن 500 إصابة يوميا"، مبينا أن "المحافظة دخلت مرحلة حمراء في الموقف الوبائي".وتابع العزاوي أن "استمرار الاصابات بهذه الاعداد سيجعلنا ب ةموقف خطر للغاية في الايام القادمة".ودعا "اهالي المحافظة الى ادراك خطورة الموقف الوبائي والالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال التباعد وارتداء الكمامات والإسراع باخذ اللقاحات المتوفرة في المراكز الصحية".وكانت محافظة ديالى قد سجلت حالتي وفاة و550 إصابة جديدة بكورونا واكثر من 600 حالة شفاء في الساعات 24 الماضية.

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