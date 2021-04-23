مسلحون يهاجمون نقطة أمنية شمال غرب بعقوبة

2021/04/23 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مصدر امني في ديالى: اصابة شرطي ومقتل مدني بهجوم شنه مسلحين مجهولين على نقطة مرابطة امنية قرب منطقة الهاشميات 10كم شمال غرب بعقوبة واوضح بان القوات الامنية فرضت طوق مشدد وبدات عملية تمشيط واسعة

يتبع..

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