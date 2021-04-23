2021/04/23 | 23:34 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إن مصر مستعدة لتصدير الكهرباء إلى العراق وليبيا والسودان والأردن، ولديها فائض يكفي لما يحتاجونه.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي: مستعدون لتصدير الكهرباء للعراق
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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