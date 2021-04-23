السيسي: مستعدون لتصدير الكهرباء للعراق

2021/04/23 | 23:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إن مصر مستعدة لتصدير الكهرباء إلى العراق وليبيا والسودان والأردن، ولديها فائض يكفي لما يحتاجونه.

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