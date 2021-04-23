2021/04/23 | 23:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النجار: 750 مشروعا متلكئا نسبة انجاز اغلبها دون 20 بالمئة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 23:13

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