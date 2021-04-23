بارزاني يطلب من بلينكن دعم تنفيذ الاتفاقات بين بغداد وأربيل بشأن سنجار

2021/04/23 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬اربيل ‭ – ‬الزمان‭ ‬ تلقى‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني،‭ ‬الجمعة‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفياً‭ ‬مطولاً‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭. ‬ وطلب‭ ‬بارزاني‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬الامريكي‭ ‬دعم‭ ‬مناخ‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاقات‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل ‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬سنجار‭ ‬والموازنة‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬الدعم‭ ‬الامني‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬هجمات‭ ‬قصف‭ ‬القواعد‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ […]

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