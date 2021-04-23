إذا لم يكن بينهم الذي في بالي

2021/04/23 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك عملية تحقيق كبيرة في قضايا فساد في بغداد، لا تزال الحكومة تتكتم على بعض الاسماء وجميع الشهادات، فيما ينتعش سوق التسريبات ليكشف عن حقائق مذهلة، من دون أن يكون أي شيء رسمياً أو ربّما حقيقياً.لكن الواقعة تجري فعلاً خلف سياج التحقيقات.المواطن العراقي البسيط، يرى صاحبه في الشارع، فيسأله: هل […]

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