مصدر مخوّل لـ (الزمان): واشنطن تبلغ القاهرة رفضها تدمير سد النهضة

2021/04/23 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حذّرت‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بعمل‭ ‬منفرد‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬وأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بتدمير‭ ‬السد‭ ‬وتعجب‭ ‬المصدر‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تحذير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للطرف‭ ‬الثاني‭ ‬بعدم‭ ‬القيام‭ ‬بالملء‭ ‬الثاني‭ ‬للسد‭ ‬دون‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬إتفاق‭ ‬ملزم‭ ‬يحفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬المائية‭ ‬لدولتي‭ […]

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