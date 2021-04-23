2021/04/23 | 23:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت رئيس هيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار، اليوم الجمعة، أن “أغلب” المشاريع الاستثمارية اقتصرت على بعض الأشخاص منذ سنوات.وقالت النجار، في لقاء متلفز تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “قانون الاستثمار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجار: أغلب المشاريع الاستثمارية اقتصرت على بعض الأشخاص منذ سنوات المركز الخبري الوطني.

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